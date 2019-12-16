В Ньоне (Швейцария) завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Результаты жеребьевки

«Боруссия» Д (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания)

Сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле. В 1/8 финала не могли встретиться клубы из одной страны и клубы, которые играли в одной группе.

Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли исключительно представители топ-5 европейских чемпионатов. Ни один из российских клубов не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала состоится 20 марта.

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