«Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид: ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 9 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.

09 сентября, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)

Ориентировочный состав «Ливерпуля»

Алиссон — Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез — Собослаи, Мак Аллистер — Муньос, Вирц, Гакпо — Исак.

Ватару Эндо и Федерико Кьеза не включены «Ливерпулем» в заявку на общий этап Лиги чемпионов. Кьеза также восстанавливается после травмы. Джо Гомес близок к возвращению после мышечного повреждения, однако Конор Брэдли, Юго Экитике и Джованни Леони продолжают восстановление после долгосрочных травм. Новичок команды Брэдли Баркола готов получить больше игрового времени после дебюта в матче с «Ипсвичем» (2:0).

Ориентировочный состав «Атлетико»

Облак — Льоренте, Пубиль, Ханко, Гримальдо — Джулиано Симеоне, Барриос, Юльманн, Лукман — Ли Кан Ин, Баэна.

Нападающий Александер Серлот пропустит встречу из-за травмы. Арнау Ортис не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей среды в Лиге чемпионов. Следить за ключевыми событиями матча «Ливерпуль» — «Атлетико» можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка.

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