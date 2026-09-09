Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов
Ливерпуль — Атлетико Мадрид: ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов 9 сентября 2026

«Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид: ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов

Руслан Минаев
Фото Getty Images

«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 9 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
09 сентября, 22:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Атлетико

Ориентировочный состав «Ливерпуля»

Алиссон — Араухо, Жаке, ван Дейк, Керкез — Собослаи, Мак Аллистер — Муньос, Вирц, Гакпо — Исак.

Ватару Эндо и Федерико Кьеза не включены «Ливерпулем» в заявку на общий этап Лиги чемпионов. Кьеза также восстанавливается после травмы. Джо Гомес близок к возвращению после мышечного повреждения, однако Конор Брэдли, Юго Экитике и Джованни Леони продолжают восстановление после долгосрочных травм. Новичок команды Брэдли Баркола готов получить больше игрового времени после дебюта в матче с «Ипсвичем» (2:0).

Ориентировочный состав «Атлетико»

Облак — Льоренте, Пубиль, Ханко, Гримальдо — Джулиано Симеоне, Барриос, Юльманн, Лукман — Ли Кан Ин, Баэна.

Нападающий Александер Серлот пропустит встречу из-за травмы. Арнау Ортис не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей среды в Лиге чемпионов. Следить за ключевыми событиями матча «Ливерпуль» — «Атлетико» можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка.

Лига чемпионов: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Ливерпуль
Читайте также
Деньги появились, а суперзвезд все равно не привезли. Слетел даже Самородов. Почему «Спартак» провалил трансферную кампанию
Моди подарил Путину древнеиндийский трактат «Тирукурал» на русском языке
Евродепутат от Польши уничтожил памятник пособникам УПА у границы с Украиной
Александр Полукаров: «Ампутация — не приговор. Будем жить!»
Цены на нефть выросли после захвата хуситами порта Моха. Что пишут СМИ
Американские промоушены активно приезжают в Россию. Что им здесь нужно и кто за это платит?
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: расписание, турнирная таблица, результаты, обзоры матчей, жеребьевка
«Вы меня больше здесь не увидите». Тренер «Фенербахче» публично подал в отставку после ничьей с «Ромой»
Хайкин рассказал, что получил травму паха в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
Хауге — о поражении от «Баварии»: «Здорово оборонялись, хорошо атаковали, но в итоге результат никудышный»
Батурина: «Невероятное чувство — забить свой первый гол в Лиге чемпионов»
Трпишовски: «Все было бы прекрасно, если бы «Славия» не пропустила два мяча в концовке»
Демикелис назвал причины поражения «Лейпцига» от «Комо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спортинг» — «Галатасарай»: ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов

«Наполи» — «Арсенал»: ориентировочные составы на матч Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости