«Ливерпуль» и «Аталанта» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

«Ливерпуль»: Алиссон, Н. Уильямс, Р. Уильмс, Матип, Цимикас, Джонс, Вайналдум, Милнер, Салах, Ориги, Мане.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс, Гомес Иличич.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.