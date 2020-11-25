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«Ливерпуль» — «Аталанта»: стартовые составы. Миранчук остался в запасе

21:48
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«Ливерпуль» и «Аталанта» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

«Ливерпуль»: Алиссон, Н. Уильямс, Р. Уильмс, Матип, Цимикас, Джонс, Вайналдум, Милнер, Салах, Ориги, Мане.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Пессина, Фройлер, Госенс, Гомес Иличич.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

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