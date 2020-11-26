«Ливерпуль» дома проиграла «Аталанте»
«Аталанта» на выезде переиграла «Ливерпуль» в четвертом туре Лиги чемпионов (2:0). Голами отметились Йосип Иличич и Робин Госенс.
Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й мниуте.
«Ливерпуль» лидирует у своей группе, а «Аталанта» идет на третьем месте.
Лига чемпионов
Группа D
«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 0:2 (0:0)
Голы: Иличич, 60 (0:1). Гозенс, 64 (0:2).
«Ливерпуль»: Алиссон, Н.Уильямс, Р.Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Вайналдум (Фабинью, 61), Джонс, Милнер, Мане, Салах (Жота, 61), Ориги (Роберту Фирмину, 61).
«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Ромеро, Хатебур, Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, де Рон, Гозенс (Мохика, 75), Гомес, Иличич (Сапата, 70).
Предупреждения: Цимикас, 58. де Рон, 89.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
25 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
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