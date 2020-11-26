«Ливерпуль» дома проиграла «Аталанте»

«Аталанта» на выезде переиграла «Ливерпуль» в четвертом туре Лиги чемпионов (2:0). Голами отметились Йосип Иличич и Робин Госенс.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й мниуте.

«Ливерпуль» лидирует у своей группе, а «Аталанта» идет на третьем месте.

Лига чемпионов

Группа D

«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Иличич, 60 (0:1). Гозенс, 64 (0:2).

«Ливерпуль»: Алиссон, Н.Уильямс, Р.Уильямс, Матип (Минамино, 85), Цимикас (Робертсон, 61), Вайналдум (Фабинью, 61), Джонс, Милнер, Мане, Салах (Жота, 61), Ориги (Роберту Фирмину, 61).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Ромеро, Хатебур, Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, де Рон, Гозенс (Мохика, 75), Гомес, Иличич (Сапата, 70).

Предупреждения: Цимикас, 58. де Рон, 89.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

25 ноября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».