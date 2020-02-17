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«Ливепуль» вылетел на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико»

19:03
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«Ливерпуль» отправился на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», cоответствующим видео английский клуб поделился в своем официальном Twitter.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию. Ответная встреча состоится 11 марта и также начнется в 23.00.

Атлетико — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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