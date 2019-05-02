Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал голкипера "Порту" Икера Касильяса, который перенес сердечный приступ. Также аргентинец прокомментировал победный результат в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля"​ (3:0).

– Доволен результатом матча. Но нам все еще нужно сыграть на "Энфилде", а это очень сложный стадион, где "Ливерпуль" будет очень стараться. Наступает самый важный момент в сезоне, и мы должны сплотиться и быть готовыми к нему, – написал Месси в своем Инстаграме. – Наконец, пользуясь случаем, хочу обнять Икера Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления.

Ответная полуфинальная встреча между "Ливерпулем" и "Барселоной"состоится 7 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.