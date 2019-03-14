03:12 | Футбол — Лига чемпионов

Лионель Месси: "При 2:1 стало несколько нервозно"

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси после победы над "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1) отметил, что в игре появилась нервозность, когда гости забили. Также он добавил, что все потенциальные соперники по четвертьфиналу сильны.

- При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос, - цитирует официальный сайт УЕФА Месси. - До того "Лион" нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль.

Все потенциальные соперники по пятничной жеребьевке сильны. Тот же "Аякс" продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся.

Барселона - Лион

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026857/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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