Лионель Месси: "Мы все еще переживаем по поводу случившегося в Ливерпуле"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что еще думает о поражении от "Ливерпуля" со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Аргентинец отметил, что его команде важно выиграть Кубок Испании, в финале которого каталонцы сыграют с "Валенсией".

– Мы все еще переживаем по поводу того, что произошло в Ливерпуле. По крайней мере, я, – цитирует AS Месси. – Постараемся выиграть финал и закончить сезон с трофеем. Все ждали, что мы окажемся в финале Лиги чемпионов – так близки мы были. Финал был в наших мыслях. Поэтому вылет стал таким болезненным, особенно после того, что случилось в игре с "Ромой" в прошлом году. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось. Уже второй год мы приближаемся к финалу. Мы играли за место в финале и провели плохой матч.