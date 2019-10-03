Лионель Месси: «Мне не хватает игрового ритма, но я рад победе»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Интером» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) признался, что ему было тяжело. Аргентинец впервые отыграл всю встречу.

— Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут, — цитирует пресс-служба УЕФА Месси. — Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат.

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