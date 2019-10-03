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Лионель Месси: «Мне не хватает игрового ритма, но я рад победе»

05:09
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Интером» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) признался, что ему было тяжело. Аргентинец впервые отыграл всю встречу.

— Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут, — цитирует пресс-служба УЕФА Месси. — Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат.

Барселона — Интер

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027042/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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