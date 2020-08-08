Лионель Месси: «Если «Барселона» не внесет изменения, то не победит «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

— Некоторое время назад говорил, что если продолжим играть так, как раньше, то нам будет трудно выиграть Лигу чемпионов, — цитирует аргентинца Goal. — Этого было недостаточно, чтобы выиграть ла лигу. Если не отреагируем и не внесем изменения, мы не победим «Наполи».