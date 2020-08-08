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Лионель Месси: «Если «Барселона» не внесет изменения, то не победит «Наполи»

12:40
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

— Некоторое время назад говорил, что если продолжим играть так, как раньше, то нам будет трудно выиграть Лигу чемпионов, — цитирует аргентинца Goal. — Этого было недостаточно, чтобы выиграть ла лигу. Если не отреагируем и не внесем изменения, мы не победим «Наполи».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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