«Лион» — «Зенит»: мяч попал в руку Осорио в штрафной петербуржцев
20:31
Во время первого тайма матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом» в одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику сине-бело-голубых Йордану Осорио. Арбитр встречи Майкл Оливер не усмотрел в этом нарушения правил, и команды продолжили игру.
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