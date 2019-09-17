Во время первого тайма матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом» в одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику сине-бело-голубых Йордану Осорио. Арбитр встречи Майкл Оливер не усмотрел в этом нарушения правил, и команды продолжили игру.

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей