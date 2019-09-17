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«Лион» — «Зенит»: мяч попал в руку Осорио в штрафной петербуржцев

20:31
«Лион» — «Зенит». Мяч попал в руку Осорио.
«Лион» — «Зенит». Мяч попал в руку Осорио.
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Во время первого тайма матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Лионом» и «Зенитом» в одном из эпизодов мяч попал в руку защитнику сине-бело-голубых Йордану Осорио. Арбитр встречи Майкл Оливер не усмотрел в этом нарушения правил, и команды продолжили игру.

Лион — Зенит

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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