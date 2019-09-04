«Лион» заявил Янга-Мбиву в Лигу чемпионов. За последние два сезона защитник провел три матча

Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива включен в список игроков, заявленных на Лигу чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Любопытно, что свой последний официальный матч за «Лион» 30-летний игрок провел 13 декабря 2017 года: в 1/8 финала Кубка лиги «ткачи» с Янга-Мбива в составе были разгромлены «Монпелье» (1:4).

Янга-Мбива перешел в «Лион» из «Ромы» в 2015-м году. За это время он провел за французскую команду 54 матча в чемпионате Франции.

с Янга-Мбива в составе