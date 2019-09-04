Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лион» заявил Янга-Мбиву в Лигу чемпионов. За последние два сезона защитник провел три матча

19:41
Теги:

Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива включен в список игроков, заявленных на Лигу чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Любопытно, что свой последний официальный матч за «Лион» 30-летний игрок провел 13 декабря 2017 года: в 1/8 финала Кубка лиги «ткачи» с Янга-Мбива в составе были разгромлены «Монпелье» (1:4).

Янга-Мбива перешел в «Лион» из «Ромы» в 2015-м году. За это время он провел за французскую команду 54 матча в чемпионате Франции.

с Янга-Мбива в составе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир