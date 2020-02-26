«Лион» и «Ювентус» назвали составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

У гостей не сыграет капитан Джорджо Кьеллини. Защитник восстановился после травмы и уже успел сыграть в чемпионате Италии, но не был включен в заявку на матч, хотя отправился с командой во Францию.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марселу, Марсал, Дюбуа, Бруну Гимарайнш, Тузар, Ауар, Корне, Токо-Экамби, Дембеле.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Сандру, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Куадрадо, Дибала, Роналду.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.