«Лион» — «Ювентус»: Дибала и Роналду сыграют в атаке у гостей, Кьеллини не попал в заявку
22:05
«Лион» и «Ювентус» назвали составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
У гостей не сыграет капитан Джорджо Кьеллини. Защитник восстановился после травмы и уже успел сыграть в чемпионате Италии, но не был включен в заявку на матч, хотя отправился с командой во Францию.
«Лион»: Лопеш, Денайер, Марселу, Марсал, Дюбуа, Бруну Гимарайнш, Тузар, Ауар, Корне, Токо-Экамби, Дембеле.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Сандру, Бентанкур, Пьянич, Рабьо, Куадрадо, Дибала, Роналду.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
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