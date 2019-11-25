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«Лион» вылетел в Россию на матч с «Зенитом»

16:24
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«Лион» вылетел в Россию на матч пятого тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом», информирует пресс-служба клуба.

Встреча группы G состоится в среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20.55 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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