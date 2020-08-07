«Лион» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Туринцев даже не спас дубль Роналду

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле победил «Лион». Туринцы одержали победу со счетом 2:1.

Первыми отличились гости: пенальти реализовал Мемфис Депай. Но потом Криштиану Роналду дважды поразил ворота французского клуба (один раз также с пенальти) и позволил своей команде одержать победу.

Однако этот результат не помог «Юве» пройти дальше. «Лион» в первом матче победил со счетом 1:0 и пробился в 1/4 финала за счет правила гостевого гола.

В четвертьфинале «Лион» встретится с «Манчестер Сити», который прошел «Реал».

Лига чемпионов

1/8 финала

«Ювентус» (Италия) — «Лион» (Франция) — 2:1 (1:1)

Голы: Депай, 12 — с пенальти (0:1). Криштиану Роналду, 43 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 60 (2:1).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич (Рэмси, 61), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин, Куадрадо (Данилу, 70), Бернардески (Дибала, 71. Оливьери, 84).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер (Аннерсен, 61), Дюбуа (Тете, 90+1), Марсал, Ауар (Тиагу Мендес, 90+1), Какере, Гимарайнс, Депай (Рен-Аделаид, 67), Корне, Токо-Экамби (Дембеле, 67).

Предупреждения: Ауар, 19. Куадрадо, 31. Дюбуа, 38. Депай, 42. Бентанкур, 44. Антони Лопеш, 76. Корне, 79. Бонуччи, 82. Какере, 87. Марсал, 89.

Судья: Цвайер (Германия).

7 августа. Турин. Стадион «Алльянц».