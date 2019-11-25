«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
20:28
«Лион» прибыл в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Игра состоится 27 ноября на «Газпром Арене».
3h15 de vol et la #teamOL est ? Saint-Petersbourg ????#ZENOL #UCL pic.twitter.com/ggBaPVzz0j— Olympique Lyonnais (@OL) November 25, 2019
В первом круге «Лион» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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