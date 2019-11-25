«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

«Лион» прибыл в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Игра состоится 27 ноября на «Газпром Арене».

В первом круге «Лион» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Лион»