Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лион» прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

20:28

«Лион» прибыл в Санкт-Петербург на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Игра состоится 27 ноября на «Газпром Арене».

В первом круге «Лион» и «Зенит» сыграли вничью — 1:1.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Лион»

Опрос

проголосовало: 3983
Все опросы
Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир