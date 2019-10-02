«Лион» победил «Лейпциг»
«Лион» обыграл «Лейпциг» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.
В составе победителей отличились Мемфис Депай и Мартен Террье.
Лига чемпионов
Группа G
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (0:1)
Голы: Депай, 11 (0:1). Террье, 65 (0:2).
«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано (Нкунку, 66), Конате (Мукьеле, 23), Забитцер, Ляймер, Айдара (Форсберг, 58), Поульсен, Вернер.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Коне, Дюбуа, Андерсен, Марсал, Тузар, Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Депай (Дембеле, 79), Террье (Траоре, 69).
Предупреждения: Айдара, 43. Упамекано, 54. Орбан, 55.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
2 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр