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«Лион» победил «Лейпциг»

2 октября 2019, 23:55
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«Лион» обыграл «Лейпциг» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

В составе победителей отличились Мемфис Депай и Мартен Террье.

Лига чемпионов

Группа G

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Лион» (Франция) — 0:2 (0:1)

Голы: Депай, 11 (0:1). Террье, 65 (0:2).

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано (Нкунку, 66), Конате (Мукьеле, 23), Забитцер, Ляймер, Айдара (Форсберг, 58), Поульсен, Вернер.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Коне, Дюбуа, Андерсен, Марсал, Тузар, Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 87), Депай (Дембеле, 79), Террье (Траоре, 69).

Предупреждения: Айдара, 43. Упамекано, 54. Орбан, 55.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

2 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

РБ Лейпциг — Лион

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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