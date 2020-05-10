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«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»

16:56
«Лион» — «Ювентус». Фото ФК «Лион»
«Лион» — «Ювентус». Фото ФК «Лион»
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«Лион» на официальном сайте прокомментировал информацию о проведении ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Ранее появилась информация о переносе матча на 7 августа.

— Дата матча с «Ювентусом» еще не была окончательно установлена вопреки тому, что было указано ранее, — сообщается в заявлении. - Дата должна быть определена как часть планирования финальных этапов Лиги чемпионов. Решение будет объявлено непосредственно УЕФА в ближайшее время.

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