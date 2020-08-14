Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лион» может подать протест на выбор арбитра матча с «Манчестер Сити»

03:05
Теги:

«Лион» готов подать протест в УЕФА на выбор арбитра полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Goal.

По сведениям источника, французский клуб недоволен тем, что матч обслужит Дэнни Маккели — бывший полицейский из Голландии. Есть предположение, что может возникнуть конфликт интересов, поскольку матч потенциально может оказать серьезное влияние на «Аякс».

Если победу одержит «Манчестер Сити», «Аякс» автоматически попадет в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21. Однако, победит «Лион», «Аяксу» придется пройти через квалификационный раунд, что может поставить их под угрозу потерять огромную сумму денег, если амстердамцы не пройдут квалификацию.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир