«Лион» может подать протест на выбор арбитра матча с «Манчестер Сити»

«Лион» готов подать протест в УЕФА на выбор арбитра полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает Goal.

По сведениям источника, французский клуб недоволен тем, что матч обслужит Дэнни Маккели — бывший полицейский из Голландии. Есть предположение, что может возникнуть конфликт интересов, поскольку матч потенциально может оказать серьезное влияние на «Аякс».

Если победу одержит «Манчестер Сити», «Аякс» автоматически попадет в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21. Однако, победит «Лион», «Аяксу» придется пройти через квалификационный раунд, что может поставить их под угрозу потерять огромную сумму денег, если амстердамцы не пройдут квалификацию.