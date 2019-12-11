«Лион» и «Лейпциг» оставили «Зенит» без плей-офф Лиги чемпионов

«Лион» и «Лейпциг» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Этот результат означает, что в группе G кроме «Лейпцига» в 1/8 финала турнира вышел «Лион», «Бенфика» заняла третье место, а «Зенит» стал четвертым.

Лига чемпионов

6-й тур

Группа G

«Лион» (Франция) — «Лейпциг» (Германия) — 2:2 (0:2)

Голы: Форсберг, 9 — с пенальти (0:1). Вернер, 33 — с пенальти (0:2). Ауар, 50 (1:2). Депай, 82 (2:2).

«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Аннерсен, Денайер, Рафаэл да Силва (Марсал, 73), Ауар, Тиагу Мендес, Тузар (Рен-Аделаид, 64), Депай, Террье (Марселу, 87), Дембеле.

«Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано (Ампаду, 55), Сараччи, Нкунку (Лаймер, 75), Айдара, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Кунья, 55).

Предупреждения: Упамекано, 3. Тиагу Мендес, 33. Мукьеле, 52. Сараччи, 63.

Судья: Тэйлор (Англия).

10 декабря. Лион. Стадион «Люмьер».

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