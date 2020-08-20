«Лион» был в силах сыграть лучше и забить даже не один гол». Токо-Экамби — о поражении от «Баварии»
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Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).
— Полагаем, что мы были в силах сыграть лучше и забить даже не один гол раньше соперника, — приводит слова Токо-Экамби RMC Sport. — Удача была не на нашей стороне. Упускали свои возможности. Нам противостоял очень могучий соперник, и оказалось, что он непобедим.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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