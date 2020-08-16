«Лион» бурно отпраздновал победу в матче с «Манчестер Сити»
03:56
Игроки «Лиона» отпраздновали победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Twitter клуба.
La joie de nos joueurs dans le vestiaire apr?s la qualif' ???#ManCityOL pic.twitter.com/DZZGccjSFN— Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2020
В составе победителей отличились Максвел Корне и Мусса Дембеле (дважды). В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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