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«Лион» бурно отпраздновал победу в матче с «Манчестер Сити»

03:56
&quot;Лион&quot; празднует победу над &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото ФК "Лион".
&quot;Лион&quot; празднует победу над &quot;Манчестер Сити&quot;. Фото ФК "Лион".
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Игроки «Лиона» отпраздновали победу над «Манчестер Сити» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Видео опубликовано в Twitter клуба.

В составе победителей отличились Максвел Корне и Мусса Дембеле (дважды). В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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