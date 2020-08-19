«Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Лиона».

Следить за встречей «Лион» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Из-за пандемии коронавируса матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне. В первом полуфинале «ПСЖ» обыграл «Лейпциг» — 3:0.

Видеотрансляция матча «Лион» — «Бавария»