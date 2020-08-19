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«Лион» — «Бавария»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

20:00
Игроки ФК «Бавария». Фото AFP
Игроки ФК «Бавария». Фото AFP
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«Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против «Лиона».

Следить за встречей «Лион» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте телеканала «Матч ТВ».

Из-за пандемии коронавируса матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, состоят из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне. В первом полуфинале «ПСЖ» обыграл «Лейпциг» — 3:0.

Видеотрансляция матча «Лион» — «Бавария»

Лион — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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