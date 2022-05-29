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Сегодня, 06:00

Линекер — об игре Куртуа в финале Лиги чемпионов: «Действительно великий вратарь»

Линекер отметил игру Куртуа в финале Лиги чемпионов
Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от победы «Реала» в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Поздравляю «Реал», который неоднократно бросал вызов себе, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Отличный характер, менталитет победителя и хитрый менеджер... О, и действительно великий вратарь. Отлично сработано», — написал Линекер в Twitter.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.

Тибо Куртуа
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Гари Линекер
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