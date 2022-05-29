Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от победы «Реала» в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Поздравляю «Реал», который неоднократно бросал вызов себе, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Отличный характер, менталитет победителя и хитрый менеджер... О, и действительно великий вратарь. Отлично сработано», — написал Линекер в Twitter.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.