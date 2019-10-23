Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол в ворота «Лилля» на 63-й минуте матча отборочного турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит во Франции.

Хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо отдал пас на правый фланг нападающему Кевину Гамейро, который от края штрафной прострелил в центр, где Черышев обработал мяч и пробил точно в дальний угол ворот «Лилля».

The Goal of Denis Cheryshev for Valencia against Lille in video ! ?#LOSCVFC #UCL pic.twitter.com/8seBEbdBKu — Champions League (@UCL_Videos_) October 23, 2019

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп