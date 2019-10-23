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«Лилль» — «Валенсия»: Черышев открыл счет в матче

23 октября 2019, 23:22
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол в ворота «Лилля» на 63-й минуте матча отборочного турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит во Франции.

Хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо отдал пас на правый фланг нападающему Кевину Гамейро, который от края штрафной прострелил в центр, где Черышев обработал мяч и пробил точно в дальний угол ворот «Лилля».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

Лилль — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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