«Лилль» — «Валенсия»: Черышев открыл счет в матче
23 октября 2019, 23:22
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол в ворота «Лилля» на 63-й минуте матча отборочного турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит во Франции.
Хавбек «Валенсии» Даниэль Парехо отдал пас на правый фланг нападающему Кевину Гамейро, который от края штрафной прострелил в центр, где Черышев обработал мяч и пробил точно в дальний угол ворот «Лилля».
The Goal of Denis Cheryshev for Valencia against Lille in video ! ?#LOSCVFC #UCL pic.twitter.com/8seBEbdBKu— Champions League (@UCL_Videos_) October 23, 2019
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