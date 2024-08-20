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20 августа, 23:54

«Лилль» обыграл «Славию» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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«Лилль» одержал победу над пражской «Славией» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Голы забили Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова.

Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк отменил два гола чешской команды во втором тайме.

Ответный матч противостояния состоится 28 августа в Праге.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
20 авг, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Славия Пр

В параллельной встрече загребское «Динамо» разгромило дома «Карабах» со счетом 3:0. Вторая игра между этими коллективами пройдет так же 28 августа.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
20 авг, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
3:0
Карабах

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Карабах
ФК Лилль
3
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