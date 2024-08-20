«Лилль» обыграл «Славию» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

«Лилль» одержал победу над пражской «Славией» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2:0.

Голы забили Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова.

Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк отменил два гола чешской команды во втором тайме.

Ответный матч противостояния состоится 28 августа в Праге.

В параллельной встрече загребское «Динамо» разгромило дома «Карабах» со счетом 3:0. Вторая игра между этими коллективами пройдет так же 28 августа.