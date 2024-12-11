«Лилль» и «Штурм» сыграют в Лиге чемпионов 11 декабря

«Лилль» и «Штурм» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Матч на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) начнется в 20.45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Затем стриминговый сервис также запустит перекличку вечерних встреч с временем начала 23.00 мск в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями и результатом игры «Лилль» — «Штурм» можно также следить в нашем матч-центре.

В пяти турах общего этапа «Лилль» набрал 10 очков, предыдущим соперником «догов» была «Болонья» (1:2). У «Штурма» — 3 очка, в предыдущем туре австрийская команда победила «Жирону» (1:0).