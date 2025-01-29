«Лилль» и «Фейеноорд» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) начинается в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Также отслеживайте ключевые события и результат игры «Лилль» — «Фейеноорд» в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

Трансляция встречи «Лилль» — «Фейеноорд» в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запускает мультикаст — перекличку интересных событий всех вечерних игр Лиги чемпионов (с 23.00 мск).

«Лилль» в 7-м туре общего этапа уступил «Ливерпулю» (1:2), «доги» с 13 очками расположились на 12-й строчке и обеспечили себе выход в плей-офф. У «Фейеноорда» — 13 очков и 11-я строчка, роттердамцы в предыдущем туре обыграли «Баварию» (3:0).