«Лилль» — «Челси»: стали известны составы команд
20:59
«Лилль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Состав «Лилля»: Меньян, Габриэл, Фонте, Осимхен, Иконе, Луис Араужо, Бамба, Зеки Челик, Андре, Сумаре, Рейнилду
Состав «Челси»: Кепа, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Абрахам, Виллиан, Зума, Маунт, Джеймс, Аспиликуэта, Томори
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур