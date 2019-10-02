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«Лилль» — «Челси»: стали известны составы команд

20:59
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«Лилль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Состав «Лилля»: Меньян, Габриэл, Фонте, Осимхен, Иконе, Луис Араужо, Бамба, Зеки Челик, Андре, Сумаре, Рейнилду

Состав «Челси»: Кепа, Алонсо, Жоржиньо, Канте, Абрахам, Виллиан, Зума, Маунт, Джеймс, Аспиликуэта, Томори

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Лилль — Челси

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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