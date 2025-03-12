«Лилль» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта

«Лилль» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 12 марта. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Первый матч соперников прошел в Дортмунде во вторник, 4 марта, и завершился вничью (1:1).

Лига чемпионов. 1/8 финала.

12 марта 2025, 20:45. Пьер Моруа (Лилль)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Лилль» — «Боруссия» можно также в нашем матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».