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12 марта 2025, 08:45

«Лилль» — «Боруссия»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

«Лилль» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 12 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Лилль» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 12 марта. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Первый матч соперников прошел в Дортмунде во вторник, 4 марта, и завершился вничью (1:1).

Лига чемпионов. 1/8 финала.
12 марта 2025, 20:45. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
1:2
Боруссия Д

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Лилль» — «Боруссия» можно также в нашем матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лилль
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