«Лилль» — «Бетис»: Мбаппе, Иско и Антони выйдут в старте

Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Бетиса» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Вильне д'Аск (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Лилль»: Озер, Тиагу Сантуш, Нгой, Александро, Перро, Андре, Бенталеб, Мбаппе, Перрен, Харальдссон, Уэда.

«Бетис»: Вальес, Бельерин, Бартра, Натан, Фирпо, Берналь, Иско, Форнальс, Рикельме, Антони, Антони.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов.