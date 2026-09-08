Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

«Лилль» — «Бетис»: Мбаппе, Иско и Антони выйдут в старте

Сергей Ярошенко

Стали известны стартовые составы «Лилля» и «Бетиса» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Вильне д'Аск (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Лилль»: Озер, Тиагу Сантуш, Нгой, Александро, Перро, Андре, Бенталеб, Мбаппе, Перрен, Харальдссон, Уэда.

«Бетис»: Вальес, Бельерин, Бартра, Натан, Фирпо, Берналь, Иско, Форнальс, Рикельме, Антони, Антони.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция матчей ЛЧ2-2026/27.«Реал» — «Интер», «Порту» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матчей ЛЧ
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
08 сентября, 22:00. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
2:3
Бетис

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Илон Маск поддержал идею замедления ИИ ради человечества
В Обской губе на Ямале потерпело крушение несамоходное судно
УЕФА оставил четыре место в еврокубках для российских команд. Что это значит и так ли близко наше возвращение
Головин не достался ни «Зениту», ни «Спартаку». И это хорошо
Что произошло за день 12 сентября. Главное
Александр Полукаров: «Ампутация — не приговор. Будем жить!»
Популярное видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: расписание, турнирная таблица, результаты, обзоры матчей, жеребьевка
«Арсенал» остался главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Opta
Оформивший хет-трик Торрес стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Фабрегас впечатлил дебютом в Лиге чемпионов. Его «Комо» легко расправился с соперником
«Вы меня больше здесь не увидите». Тренер «Фенербахче» публично подал в отставку после ничьей с «Ромой»
Хайкин рассказал, что получил травму паха в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
Хауге — о поражении от «Баварии»: «Здорово оборонялись, хорошо атаковали, но в итоге результат никудышный»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реал» — «Интер»: Мбаппе, Винисиус и Лаутаро Мартинес сыграют с первых минут

«Порту» — «Манчестер Сити»: Холанн, Шерки и Буадди выйдут на поле с первых минут
Новости
RSS RSS
Все новости