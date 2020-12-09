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Рейтинг УЕФА: Россия только 16-я, «Краснодар» — первый

02:00
8 декабря. Лондон. «Челси» — «Краснодар» — 1:1. Полузащитник «быков» Реми Кабелла (справа) открыл счет в матче. Фото Reuters
8 декабря. Лондон. «Челси» — «Краснодар» — 1:1. Полузащитник «быков» Реми Кабелла (справа) открыл счет в матче. Фото Reuters
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Ничья краснодарцев приподняла российские клубы в рейтинге сезона — с 17-й на 16-ю позицию. Скорее всего, ненадолго. А вот сам «Краснодар», видимо, останется лучшим среди наших команд. Сейчас он первый по сумме премиальных, полагающихся за участие в турнире, и набранным очкам. Кроме того, «быки» принесли больше всех зачетных очков в общую копилку. К сожалению, пока их так мало, что результат даже хуже прошлого сезона — 4,333 балла против 4,666.

Не удивляйтесь резкому улучшению коэффициента Франции. «ПСЖ» хотя и не доиграл матч с «Истанбулом ББ», тем не менее вышел в 1/8 финала и принес своей стране пять бонусных баллов. А сегодня вечером может добавить еще два, если одержит победу. Испанцы с большим трудом удерживают лидерство, может так случиться, что уже в этом сезоне англичане выйдут на первое место. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Краснодар

ЛЧ

19,75

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Зенит

ЛЧ

16,15

4. ЦСКА

ЛЕ

3,49

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

6

4

10

Локомотив

ЛЧ

3

4

7

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

3

0

3

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

11,642

81,5

89,997

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

13,214

92,5

89,426

7 (7)

3. Италия

14,250

17,333

12,642

14,928

11,571

81

70,724

7 (7)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

11,928

83,5

70,284

7 (6)

5. Франция

14,416

11,500

10,583

11,666

6,416

38,5

54,581

6 (4)

6. Португалия

8,083

9,666

10,900

10,300

7,400

37

46,349

5 (3)

7. Россия

9,200

12,600

7,583

4,666

4,333

26

38,382

6 (3)

8. Голландия

9,100

2,900

8,600

9,400

6,400

32

36,400

5 (4)

9. Бельгия

12,500

2,600

7,800

7,600

5,600

28

36,100

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,750

6,200

5,800

5,700

28,5

34,825

5 (4)

* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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