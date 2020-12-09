Ничья краснодарцев приподняла российские клубы в рейтинге сезона — с 17-й на 16-ю позицию. Скорее всего, ненадолго. А вот сам «Краснодар», видимо, останется лучшим среди наших команд. Сейчас он первый по сумме премиальных, полагающихся за участие в турнире, и набранным очкам. Кроме того, «быки» принесли больше всех зачетных очков в общую копилку. К сожалению, пока их так мало, что результат даже хуже прошлого сезона — 4,333 балла против 4,666.

Не удивляйтесь резкому улучшению коэффициента Франции. «ПСЖ» хотя и не доиграл матч с «Истанбулом ББ», тем не менее вышел в 1/8 финала и принес своей стране пять бонусных баллов. А сегодня вечером может добавить еще два, если одержит победу. Испанцы с большим трудом удерживают лидерство, может так случиться, что уже в этом сезоне англичане выйдут на первое место. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Краснодар ЛЧ 19,75 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Зенит ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,49 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 6 4 10 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 16-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 11,642 81,5 89,997 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 13,214 92,5 89,426 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 11,571 81 70,724 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 11,928 83,5 70,284 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 6,416 38,5 54,581 6 (4) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 7,400 37 46,349 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 26 38,382 6 (3) 8. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 6,400 32 36,400 5 (4) 9. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 5,600 28 36,100 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 5,700 28,5 34,825 5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.