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Лига чемпионов: определились все пары 4-го отборочного раунда

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По итогам 3-го отборочного турнира Лиги чемпионов определились все пары заключительного раунда квалификации. Победители этих двухраундовых противостояний выйдут в основной турнир – в групповой этап.

"Краснодар" в споре за место в группе сыграет с "Олимпиакосом". Первая встреча "быков" пройдет 20 августа в Греции, а ответный матч – 27 августа в России.

В 4-м отборочном раунде встречаются:

"Олимпиакос" П"Краснодар"

ЛАСК"Брюгге"

АПОЭЛ"Аякс"

"Янг Бойз""Црвена Звезда"

ЧФР"Славия" Пр

"Динамо" З"Русенборг"

Первые матчи – 20 августа на полях команд, указанных в парах первыми, ответные – 27 августа.

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей, расписание онлайн-трансляций игр, календарь отборочных раундов, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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