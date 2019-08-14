Лига чемпионов: определились все пары 4-го отборочного раунда

По итогам 3-го отборочного турнира Лиги чемпионов определились все пары заключительного раунда квалификации. Победители этих двухраундовых противостояний выйдут в основной турнир – в групповой этап.

"Краснодар" в споре за место в группе сыграет с "Олимпиакосом". Первая встреча "быков" пройдет 20 августа в Греции, а ответный матч – 27 августа в России.

В 4-м отборочном раунде встречаются:

"Олимпиакос" П – "Краснодар"

ЛАСК – "Брюгге"

АПОЭЛ – "Аякс"

"Янг Бойз" – "Црвена Звезда"

ЧФР – "Славия" Пр

"Динамо" З – "Русенборг"

Первые матчи – 20 августа на полях команд, указанных в парах первыми, ответные – 27 августа.

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