Лига чемпионов: все, кто вышел в плей-офф

После матчей 6-го тура группового Лиги чемпионов известны все 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Зенит» и «Локомотив» не попали в плей-офф ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2019/20

«Ювентус» (группа D, 1-е место)

«Атлетико» (группа D, 2-е место)

«Лейпциг» (G, 1-е место)

«Лион» (G, 2-е место)

«ПСЖ» (A, 1-е место)

«Реал» (A, 2-е место)

«Бавария» (B, 1-е место)

«Тоттенхэм» (B, 2-е место)

«Манчестер Сити» (C, 1-е место)

«Аталанта» (С, 2-е место)

«Ливерпуль» (Е, 1-е место)

«Наполи» (Е, 2-е место)

«Барселона» (F, 1-е место)

«Боруссия» Д (F, 2-е место)

«Валенсия» (H, 1-е место)

«Челси» (H, 2-е место)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. При «посеве» будут разделены победители и вторые команды групп.

Первые матчи пройдут 18/19 и 25/26 февраля, ответные — 10/11 и 17/18 марта 2020 года.

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