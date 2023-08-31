Лига чемпионов: время начала трансляции жеребьевки группового турнира

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2023/24 пройдет в Монако 31 августа, в четверг. Церемония пройдет на «Гримальди Форум» в Монте-Карло (Монако). Помимо жеребьевки в этот вечер вручат призы лучшему игроку и тренеру сезона по версии УЕФА. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 18.45 мск. Также прямой эфир будет доступен на официальном сайте УЕФА.

В этом сезоне жеребьевка в последний раз пройдет в традиционном формате. В групповом этапе участвуют 32 команды, которые будут разбиты на 8 групп по 4 в каждой. Из них 26 клубов получили прямые путевки в групповой турнир, еще 6 команд — из отбора.

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