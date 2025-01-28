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Лига чемпионов: время начала матчей 29 января

Матчи заключительного тура общего этапа ЛЧ пройдут 29 января
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Заключительный, 8-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится в среду, 29 января. Одновременно будут сыграны 18 матчей, каждый из которых начнется в 23.00 по московскому времени.

Восемь лучших клубов общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявший места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи.

Топ-клубы, пока что не гарантировавшие себе место в плей-офф, — это «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В 8-м туре парижане встртятся со «Штутгартом», а горожане — с «Брюгге».

«Боруссия» Дортмунд, «Бавария», «Реал» и «Ювентус» набрали по 12 очков и будут пытаться попасть в 1/8 финала напрямую. Дортмундцы встретятся с «Шахтером», мюнхенцы — со «Слованом», мадридцы — с «Брестом», а туринцы — с «Бенфикой».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей заключительного тура Лиги чемпионов в формате переклички. Ключевые событий и результаты отдельных игр среды также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

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Лига чемпионов УЕФА
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