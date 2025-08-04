Лига чемпионов: жеребьевка раунда плей-офф начнется в 13.00 мск

Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 состоится в понедельник, 4 августа. Церемония пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) и начнется в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьевку покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В третьем квалификационном раунде 5-6 и 12 августа состоятся двухматчевые противостояния «Мальме» — «Копенгаген», «Лех» — «Црвена Звезда», «Кайрат» — «Слован», «Лудогорец» — «Ференцварош», «Динамо» Киев — «Пафос», «Шкендия» — «Карабах», «РБ Зальцбург» — «Брюгге», «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень, «Ницца» — «Бенфика», «Фейеноорд» — «Фенербахче».

Победители этих пар выйдут в раунд плей-офф (четвертый отборочный раунд) Лиги чемпионов. С этой стадии стартуют «Селтик», «Базель», «Штурм», «Буде-Глимт». Даты первых матчей — 19 и 20 августа, ответных — 26 и 27 августа.

Общий этап Лиги чемпионов из 8 туров пройдет с 16 сентября 2025 по 28 января 2026 года. Его жеребьевка состоится 28 августа.

Победителем Лиги чемпионов в 2025 году стал «ПСЖ». Парижане в финале разгромили «Интер» (5:0).