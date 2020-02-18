Лига чемпионов возвращается! Кто фаворит у БК «Лига Ставок»?

18 и 19 февраля будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Во вторник нас ждут встречи «Боруссия» Д — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль», а в среду — «Аталанта» — «Валенсия» и «Тоттенхэм» — «Лейпциг».

В матче «Атлетико» и «Ливерпуля» букмекеры считают явным фаворитом гостей. Коэффициент на победу «красных» в БК «Лига Ставок» составляет 2,20. Для сравнения успех испанского клуба оценивается с вероятностью 3,45, ничья — 3,25. Во встрече «Боруссии» и «ПСЖ» имеет смысл рассмотреть комбинацию «победа гостей + обе забьют» за 3,00. Комбинированная ставка интересна в матче «Аталанты» и «Валенсии». Здесь интересен вариант «победа испанцев + «Тотал» больше 2,5» за 2,40. Поклонники таланта Жозе Моуринью будут следить за матчем «Тоттенхэм» — «Лейпциг». «Шпорам» эксперты отдают небольшое предпочтение за счет того, что матч пройдет на «Уайт Харт Лейн». Их победа оценивается с вероятностью 2,40. Для сравнения ничью можно взять за 3,55, победу гостей — за 2,85.

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