Турнирная таблица Лиги чемпионов, положение команд на 23 января: «Ливерпуль» лидирует, «Манчестер Сити» не попадает в плей-офф

В среду, 22 января, состоялись заключительные матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» и «Барселона» занимают первые два места в турнирной таблице и гарантировали себе выход в 1/8 финала.

«Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Милан», «Аталанта», «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Лилль» и «Брест» гарантировали себе выход в плей-офф.

«Манчестер Сити» после поражения от «ПСЖ» (2:4) рискует не попасть в плей-офф, находясь на 25-й строчке.

«Болонья», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Црвена Звезда», «Штурм», «Зальцбург», «Славия» и «Янг Бойз» лишились шансов на выход в следующую стадию.

Заключительные матчи общего этапа Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе, 28 и 29 января.

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