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Турнирная таблица Лиги чемпионов, положение команд на 11 декабря: «Ливерпуль» пробился в 1/8 финала, «ПСЖ» поднялся в зону плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP

Во вторник, 10 декабря, состоялись 9 матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» одержал 6 победу в 6 играх и лидирует в турнирной таблице. Английская команда гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира.

Следом идут «Байер», «Астон Вилла», «Интер» и «Брест», у которых по 13 очков.
«Бавария», разгромившая «Шахтер» (5:1), поднялась в первую шестерку. У мюнхенцев 12 очков.

«Реал», который победил «Аталанту» (3:2), переместился на 16-ю строчку. «ПСЖ», разгромивший «Зальцбург» (3:0), поднялся в зону плей-офф. Однако у «Фейеноорда», «Штутгарта» и «Спарты», имеющих по 7 очков, на одну игру меньше.

«Жирона», «Зальцбург» и «Лейпциг» потеряли шансы на выход в следующую стадию.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и календарь игр, новости и обзоры матчей, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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