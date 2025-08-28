Лига чемпионов: трансляция жеребьевки в прямом эфире

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа. Церемония проходит в Монако.

В ходе жеребьевки каждый из 36 клубов узнает по восемь разных соперников. Позже игры будут распределены по датам в предусмотренные окна для 8 туров.

Начало церемонии жеребьевки — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию жеребьевки в прямом эфире организует сайт УЕФА, в России ее показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по платной подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

Корзина 1: «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Барселона»

Корзина 2: «Арсенал», «Байер», «Атлетико», «Бенфика», «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус», «Айнтрахт», «Брюгге»

Корзина 3: «Тоттенхэм», ПСВ, «Аякс», «Наполи», «Спортинг», «Олимпиакос», «Славия», «Буде-Глимт», «Марсель»

Корзина 4: «Копенгаген», «Монако», «Галатасарай», «Юнион», «Карабах», «Атлетик», «Ньюкасл», «Пафос», «Кайрат»

Общий этап Лиги чемпионов пройдет с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года. Победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал «ПСЖ».