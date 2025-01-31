Лига чемпионов: трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф начнется в 14.00 мск

Жеребьевка стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января, в Ньоне (Швейцария). Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. В прямом эфире жеребьевку можно покажет онлайн-платформа «Okko».

В процедуре примут участие команды, занявшие в общем этапе места с девятого по 24-е. Ими стали: «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».

Команды проведут стыковые матчи (дома и в гостях) за право пройти в 1/8 финала.