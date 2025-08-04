Лига чемпионов: трансляция жеребьевки раунда плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 проходит в понедельник, 4 августа. Церемония в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) начнется в 13.00 по московскому времени.

В прямом эфире жеребьевку показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

В раунде плей-офф (матчи — 19-20 и 26-27 августа) примут участие «Селтик», «Базель», «Штурм», «Буде-Глимт» и победители пар третьего раунда (игры — 5-6 и 12 августа) «Мальме» — «Копенгаген», «Лех» — «Црвена Звезда», «Кайрат» — «Слован», «Лудогорец» — «Ференцварош», «Динамо» Киев — «Пафос», «Шкендия» — «Карабах», «Зальцбург» — «Брюгге», «Рейнджерс» — «Виктория» Пльзень, «Ницца» — «Бенфика» и «Фейеноорд» — «Фенербахче».

Общий этап Лиги чемпионов из 8 туров стартует 16 сентября 2025-го и закончится 28 января 2026 года. Жеребьевка основного турнира состоится 28 августа.

Победителем Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 стал «ПСЖ». Парижане в финале разгромили «Интер» (5:0).