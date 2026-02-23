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Лига чемпионов, стыковые матчи: расписание ответных игр 24 и 25 февраля

Опубликовано расписание 2-го тура стыкового раунда Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кубок Лиги чемпионов.
Фото Reuters

24 и 25 февраля состоятся матчи 2-го тура стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. «СЭ» публикует расписание. Время начала матчей — московское.

Расписание 2-го тура стыкового раунда Лига чемпионов

24 февраля (вторник)

20.45. «Атлетико» Мадрид — «Брюгге»

23.00. «Байер» — «Олимпиакос»

23.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах»

23.00. «Интер» — «Буде-Глимт»

25 февраля (среда)

20.45. «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд

23.00. «Ювентус» — «Галатасарай»

23.00. «ПСЖ» — «Монако»

23.00. «Реал» Мадрид — «Бенфика»

Следить за ключевыми событиями игр Лиги чемпионов можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире смотреть матчи Лиги чемпионов можно на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

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