Лига чемпионов, стыковые матчи: расписание ответных игр 24 и 25 февраля
Опубликовано расписание 2-го тура стыкового раунда Лиги чемпионов
24 и 25 февраля состоятся матчи 2-го тура стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. «СЭ» публикует расписание. Время начала матчей — московское.
Расписание 2-го тура стыкового раунда Лига чемпионов
24 февраля (вторник)
20.45. «Атлетико» Мадрид — «Брюгге»
23.00. «Байер» — «Олимпиакос»
23.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Карабах»
23.00. «Интер» — «Буде-Глимт»
25 февраля (среда)
20.45. «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд
23.00. «Ювентус» — «Галатасарай»
23.00. «ПСЖ» — «Монако»
23.00. «Реал» Мадрид — «Бенфика»
Следить за ключевыми событиями игр Лиги чемпионов можно в матч-центре на сайте «СЭ».
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