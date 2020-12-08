Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф
23:11
Определились 10 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Десятым стал «Лацио», который смог удержать ничью с «Брюгге» (2:2) и не пустил его на второе место в группе.
Группа A: «Бавария».
Группа C: «Манчестер Сити», «Порту».
Группа D: «Ливерпуль».
Группа E: «Челси», «Севилья».
Группа F: «Боруссия» Дортмунд, «Лацио».
Группа G: «Барселона», «Ювентус».
По итогам сегодняшнего дня определятся два участника 1/8 финала в группе H. На выход в плей-офф претендуют «Лейпциг», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Оставшиеся четыре позиции будут определены по итогам игр в среду.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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