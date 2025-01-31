Лига чемпионов: смотреть трансляцию жеребьевки стыковых матчей плей-офф

Начинается церемония жеребьевки стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Мероприятие проходит в Ньоне (Швейцария).

Трансляцию процедуры в прямом эфире организует онлайн-кинотеатр «Okko» (по подписке). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В стыковых матчах плей-офф Лиги чемпионов сыграют 16 команд, занявшие в общем этапе места с 9-го по 24-е. Восемь победителей двухматчевых противостояний пройдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Участниками стыкового раунда стали:

«Сеяные»

«Аталанта», «Боруссия» Д, «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика».

«Несеяные»

«Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».

Первые стыковые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.