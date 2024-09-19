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Сегодня, 19:45

Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей игрового дня 19 сентября

Шесть матчей Лиги чемпионов запланированы на 19 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Кай Хаверц («Арсенал»), Александр Головин («Монако»), Ламин Ямаль («Барселона»).

В четверг, 19 сентября, завершится 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Будет сыграно еще шесть матчей.

Расписание Лиги чемпионов 19 сентября, четверг (время московское)

  • 19.45. «Фейеноорд» — «Байер»
  • 19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»
  • 22.00. «Атлетико» — «РБ Лейпциг»
  • 22.00. «Монако» — «Барселона»
  • 22.00. «Аталанта» — «Арсенал»
  • 22.00. «Брест» — «Штурм»

В прямом эфире матчи Лиги чемпионов в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляции доступны при условии подписки на стриминговый сервис. Помимо отдельных матчей, на платформе также можно смотреть переклички игр с временем начала 22.00 в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В общем этапе ЛЧ после изменения формата турнира принимают участие 36 команд, каждая проводит по 8 матчей (четыре дома, четыре — в гостях). Восемь клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е места в начале плей-офф сыграют стыковые матчи.

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