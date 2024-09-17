Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей игрового дня 17 сентября

Основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 стартует 17 сентября и завершится 31 мая. Во вторник, 17 сентября состоятся матчи 1-го тура общего этапа.

Расписание 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 17 сентября

19:45. «Ювентус» — ПСВ

19:45. «Янг Бойз» — «Астон Вилла»

22:00. «Бавария» — «Динамо» Загреб

22:00. «Милан» — «Ливерпуль»

22:00. «Спортинг — «Лилль»

22:00. «Реал» — «Штутгарт»

Время начала — московское.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. В прямом эфире трансляцию игр покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на сервисе будет доступна перекличка в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры