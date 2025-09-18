Лига чемпионов: трансляция матчей 18 сентября онлайн
Шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 18 сентября
В Лиге чемпионов завершается первый тур общего этапа сезона-2025/26. В четверг, 18 сентября, состоятся шесть матчей. Время начала — московское.
Расписание 1-го тура Лиги чемпионов 18 сентября (четверг)
- 19.45. «Копенгаген» — «Байер»
- 19.45. «Брюгге» — «Монако»
- 22.00. «Манчестер Сити» — «Наполи»
- 22.00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»
- 22.00. «Спортинг» — «Кайрат»
- 22.00. «Айнтрахт» — «Галатасарай»
В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Стриминговый сервис также транслирует лучшие моменты четырех вечерних игр в одном окне (мультикаст).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов 18 сентября в формате переклички.
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