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18 сентября 2025, 19:15

Лига чемпионов: трансляция матчей 18 сентября онлайн

Шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 18 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В Лиге чемпионов завершается первый тур общего этапа сезона-2025/26. В четверг, 18 сентября, состоятся шесть матчей. Время начала — московское.

&laquo;Ньюкасл&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;, &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;, &laquo;Спортинг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кайрат&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 18&nbsp;сентября 2025.«Манчестер Сити» — «Наполи», «Ньюкасл» — «Барселона», «Спортинг» — «Кайрат». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Расписание 1-го тура Лиги чемпионов 18 сентября (четверг)

В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Стриминговый сервис также транслирует лучшие моменты четырех вечерних игр в одном окне (мультикаст).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов 18 сентября в формате переклички.

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Лига чемпионов УЕФА
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