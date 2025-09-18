Лига чемпионов: трансляция матчей 18 сентября онлайн

В Лиге чемпионов завершается первый тур общего этапа сезона-2025/26. В четверг, 18 сентября, состоятся шесть матчей. Время начала — московское.

Расписание 1-го тура Лиги чемпионов 18 сентября (четверг)

В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке). Стриминговый сервис также транслирует лучшие моменты четырех вечерних игр в одном окне (мультикаст).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов 18 сентября в формате переклички.