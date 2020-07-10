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Лига чемпионов: жеребьевка определила сетку плей-офф до финала

10 июля 2020, 13:30
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters Сетка Лиги чемпионов.
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка в 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В четвертьфинал уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «Лейпциг» и «ПСЖ».

7 и 8 августа в Турине, Барселоне, Мюнхене и Манчестере должны пройти ответные матчи 1/8 финала «Ювентус» — «Лион» (первая игра — 0:1), «Барселона» — «Наполи» (1:1), «Бавария» — «Челси» (3:0) и «Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

Четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне на стадионах «Да Луш» и «Жозе Алваладе».

Сетка Лиги чемпионов.
Сетка Лиги чемпионов.

1/4 финала
Четвертьфинал 1: «Реал» / «Манчестер Сити» — «Ювентус» / «Лион»
Четвертьфинал 2: «Лейпциг» — «Атлетико»
Четвертьфинал 3: «Наполи» / «Барселона» — «Челси» / «Бавария»
Четвертьфинал 4: «Аталанта» — «ПСЖ»

1/2 финала
Полуфинал 1: Четвертьфинал 1 — Четвертьфинал 3
Полуфинал 2: Четвертьфинал 2 — Четвертьфинал 4

Финал
Победитель полуфинала 2 — Победитель полуфинала 1

Для игр 1/4 финала выделены дни с 12 по 15 августа, 1/2 финала — 18 и 19 августа. Финал сыграют 23 августа на арене «Да Луш». Все встречи будут начинаться в 22.00 по московскому времени.

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